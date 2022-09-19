«Тошнотворная тоска»: известный писатель вбил клин в брак Пугачевой и Галкина*

Писатель Захар Прилепин вбил клин в брак шоумена Максима Галкина* и Аллы Пугачевой. Певицу он и вовсе назвал «уставшей женщиной». Больше пяти месяцев Примадонна с мужем и двойняшками Гарри и Лизой провела за границей. Сначала именитое семейство отдыхало в Израиле, а потом в Юрмале, где погода более комфортная и не так жарко.

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Захар Прилепин уверен, что «хорошей певицей» Алла Пугачева была разве что в 80-х годах. А потом ее творчество опустилось до кабаков.

