Торт больше именинника: Рудковская показала, как младший сынок от Плющенко задувает свечки в день рождения

Младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсений принимает поздравления. Малышу исполнилось два годика, и мама с папой первыми поздравили мальчика, преподнеся ему огромный торт – больше самого именинника.
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Арсений задул по очереди обе свечки и остался в восторге – задорный смех именинника поднимал настроение не только маме, но и зрителям. Рудковская сняла на видео процесс и поделилась в соцсетях, подписчики принялись поздравлять малыша с праздником.
Арсений Плющенко, напомним, стал настоящим сюрпризом для поклонников. Точнее, его появление в семье звезд: он родился благодаря суррогатной маме, и лишь когда новорожденного привезли домой, Рудковская сообщила о его существовании. Люди подозревают, что на этом Яна не остановится, поскольку давно ведет разговоры о желании меть дочку.