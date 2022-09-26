Торт больше именинника: Рудковская показала, как младший сынок от Плющенко задувает свечки в день рождения

Младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсений принимает поздравления. Малышу исполнилось два годика, и мама с папой первыми поздравили мальчика, преподнеся ему огромный торт – больше самого именинника.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Арсений задул по очереди обе свечки и остался в восторге – задорный смех именинника поднимал настроение не только маме, но и зрителям. Рудковская сняла на видео процесс и поделилась в соцсетях, подписчики принялись поздравлять малыша с праздником.