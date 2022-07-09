«Торгуют его именем»: друг Зайцева озвучил заработки модельера и его команды

На днях в Москве прошли несколько мероприятий с участием модельера Вячеслава Зайцева. Из-за болезни он передвигался только в инвалидном кресле.

Тем временем, друг Зайцева, первый манекенщик Дома моды Александр Ширшов утверждает, что окружение использует модельера в корыстных целях. Он уверен, что все деньги помощники Зайцева прибирают к своим рукам.