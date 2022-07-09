«Торгуют его именем»: друг Зайцева озвучил заработки модельера и его команды

На днях в Москве прошли несколько мероприятий с участием модельера Вячеслава Зайцева. Из-за болезни он передвигался только в инвалидном кресле.
Тем временем, друг Зайцева, первый манекенщик Дома моды Александр Ширшов утверждает, что окружение использует модельера в корыстных целях. Он уверен, что все деньги помощники Зайцева прибирают к своим рукам.
«Используют его как свадебного генерала для зарабатывания денег. Торгуют его именем. У него официальная зарплата 47 тысяч. Он ни копейки не получает от мероприятий в своем Доме моды. Зато команда Зайцева получает около 1,5-2 млн за одно мероприятие», - сказал Ширшов «Абзацу».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, в 2016 году Зайцеву поставили диагноз «Болезнь Паркинсона». Он не может самостоятельно ходить и едва говорит.