«Торчащее пузо, разъелся недавно»: Миро высмеяла нового любовника Волочковой

На днях Анастасия Волочкова представила публике своего нового бойфренда по имени Саша. Лена Миро не смогла пройти мимо этой новости и прокомментировала ее на своем сайте lena-miro.ru.
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«Все пытаюсь разглядеть, чем он отличается от предыдущего. Даже зародилось подозрение: не состарившийся ли это Олег?» — высказалась блогерша.
Миро, не стесняясь в выражениях, прошлась по внешности избранника балерины.
«Чуть торчащее пузо Саши намекает, что он мужчина не только солидный, но и спортивный. Раз рубашка мала, значит он разъелся недавно», — заявила акула пера.
Напомним, у Волочковой весьма насыщенная личная жизнь. За прошлый год она успела представить публике нескольких возлюбленных.
Дольше всех артистка скрывала личность своего теперь уже бывшего бойфренда Олега. Анастасия показывала фото с избранником, прикрывая его лицо или снимая со спины.