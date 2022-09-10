«Торчащее пузо, разъелся недавно»: Миро высмеяла нового любовника Волочковой

Миро, не стесняясь в выражениях, прошлась по внешности избранника балерины.

«Чуть торчащее пузо Саши намекает, что он мужчина не только солидный, но и спортивный. Раз рубашка мала, значит он разъелся недавно», — заявила акула пера.

Напомним, у Волочковой весьма насыщенная личная жизнь. За прошлый год она успела представить публике нескольких возлюбленных.

Дольше всех артистка скрывала личность своего теперь уже бывшего бойфренда Олега. Анастасия показывала фото с избранником, прикрывая его лицо или снимая со спины.