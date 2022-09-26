«Тонюсенькие сопельки»: 73-летняя Пугачева сняла парик в гостях у Николаева, показав реальное состояние волос

Алла Пугачева и Игорь Николаев — кумовья. Их связывает давняя дружба. Не удивительно, что, вернувшись в Москву, Примадонна тут же устроила встречу с именитым композитором. Ранее певица также повидалась с модельером Игорем Гуляевым, четой Юдашкиных. Очередь дошла и до семьи Игоря Николаева.
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А гостях у именитого композитора Примадонна повидалась также и с Игорем Крутым. Он тоже заглянул на творческий вечер к музыканту.
Однако все внимание перетянула на себя Алла Борисовна. Она появилась в гостях без привычного парика с кудрями, прическа с «отутюженными» локонами придавала внешности певицы моложавости. Примадонна отпустила длину, показав, как на самом деле выглядят ее волосы без шиньона.
Алла Пугачева в лосинах. Фото: соцсети
Алла Пугачева показала, как выглядят ее волосы. Фото: соцсети
«Тонюсенькие сопельки вместо пышной гривы», «Куда весь объем волос девала?», «Парик бы пригодился», «Кончики посеклись», «Прям прозрачные волосишки», — стали писать фолловеры.