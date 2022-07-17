Томно прижалась грудью: Тигран Салибеков из «Дома-2» поделился неоднозначным фото с Юлией Белой

Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия Белая вовсю строят любовь на проекте.
Пара пытается доказать всем окружающим, что их связывают настоящие чувства, а не легкий и ни к чему не обязывающий флирт.
И если Юлия Белая в своем микроблоге не торопится размещать совместные фото с Тиграном Салибековым, то тот уже несколько раз выкладывал снимки с Белой.
На этот раз он поделился довольно жарким селфи. В кадре Юлия Белая, облаченная в топ с глубоким вырезом, томно прильнула к Тиграну Салибекову пышной грудью.
Юлия Белая и Тигран Салибеков. Фото: соцсети
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Напомним, Тигран Салибеков и Юлия Белая планируют пожениться. Их свадьба намечена на октябрь этого года. Перед ней Юлия Белая должна познакомиться с родственниками Тиграна. Девушка мечтает понравиться его маме, что вызывает только смех у бывшей невестки женщины Юлии Салибековой. Она не смогла расположить свекровь к себе за десять лет.