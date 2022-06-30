Том Хиддлстон и его невеста ждут ребенка

Не успели мы порадоваться за Тома Хиддлстона, который в 41 год решил остепениться и сделал предложение своей возлюбленной Зави Эштон, как звездная пара уже объявила о беременности.

О своем интересном положении 37-летняя актриса рассказала во время фотосессии для журнала Vogue. Издание опубликовало новость 29 июня. Отметим, что для обеих звезд это будет первый ребенок.

Том и Зави познакомились в 2019 году, когда играли главные роли в обновленной бродвейской постановке «Предательство» (Betrayal). После завершения шоу пошли слухи о том, что актерская пара закрутила роман, но только в 2021-м звезды подтвердили свои отношения, перестав скрываться от прессы.

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