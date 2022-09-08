Том Хэнкс рассказал, почему сиквел «Форреста Гампа» не был снят

Голливудский актер Том Хэнкс рассказал о том, что фильм «Форрест Гамп», принесший ему премию «Оскар» и народную любовь, вполне мог получить продолжение. Но обстоятельства сложились так, что сиквел не был снят. О чем сам Том, похоже, не жалеет.
Фильм «Форрест Гамп» был снят по книге писателя Уинстона Грума. Спустя некоторое время вышла и вторая книга под названием «Гамп и компания». В ней рассказывается о том, как герой продолжает воспитывать Форреста-младшего. Его креветочный бизнес прогорает, и, чтобы выжить, ему приходится продавать книги на улицах.
Сценарист Эрик Рот написал сценарий и по второй книге, и сдал его всего за день до трагедии 11 сентября 2001 года. Момент, по понятным причинам, был абсолютно неподходящим.
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Спустя шесть лет кинокомпания Paramount попыталась достать сценарий с самой дальней полки, но это ни к чему не привело.
«Через долгое время мы решили поговорить о новом «Форресте Гампе», и разговор длился сорок минут. Сказали — да нет, ребята, бросьте», — вспомнил Хэнкс во время записи подкаста Happy Sad Confused.
Между тем если бы сиквел по сценарию Эрика Рота все же был снят, мы увидели бы, как Форрест сталкивается с принцессой Дианой на благотворительном вечере и как случайно оказывается на заднем сиденье машины американского футболиста и актера О. Джея Симпсона.