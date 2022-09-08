Том Хэнкс рассказал, почему сиквел «Форреста Гампа» не был снят

Голливудский актер Том Хэнкс рассказал о том, что фильм «Форрест Гамп», принесший ему премию «Оскар» и народную любовь, вполне мог получить продолжение. Но обстоятельства сложились так, что сиквел не был снят. О чем сам Том, похоже, не жалеет.

Фильм «Форрест Гамп» был снят по книге писателя Уинстона Грума. Спустя некоторое время вышла и вторая книга под названием «Гамп и компания». В ней рассказывается о том, как герой продолжает воспитывать Форреста-младшего. Его креветочный бизнес прогорает, и, чтобы выжить, ему приходится продавать книги на улицах.

Сценарист Эрик Рот написал сценарий и по второй книге, и сдал его всего за день до трагедии 11 сентября 2001 года. Момент, по понятным причинам, был абсолютно неподходящим.

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