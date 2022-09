Том Хэнкс написал свой первый роман

Стало известно, что американский актер Том Хэнкс написал книгу и планирует издать ее уже в следующем году. Это роман, который будет называться The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece («Создавая очередной крупный киношедевр»).

О сюжете книги, написанной звездой фильма «Форрест Гамп», пока известно немного: лишь то, что он будет охватывать разные временные промежутки, начиная от 1947-го и 1970 года и заканчивая настоящим временем, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ИА НСН.

Поклонники голливудской звезды уже с нетерпением ждут возможности прочесть его роман. Кстати, актер уже пробовал себя в литературной деятельности: в 2017 году вышел его сборник рассказов «Уникальный экземпляр. Истории о том о сем».