Том Хэнкс накричал на фанатов, толкнувших его жену на улице Нью-Йорка

65-летний Том Хэнкс чуть было не повторил судьбу Уилла Смита. Стоило ему сорваться, и прощай киноакадемия. Но голливудский артист удостоил обидчиков только криком.

Итак, ситуация. Вечером 15 июня звездная пара Том Хэнкс и Рита Уилсон вышли из ресторана в центре Манхэттена и по дороге к машине были окружены охотниками за автографами, желающими сфотографироваться со знаменитостями.

Один из них слишком близко подошел к супруге кинозвезды и случайно толкнул ее. 65-летняя Рита вскрикнула и споткнулась.

«Прекратите!» — возмутилась она.

После чего разозленный Том аккуратно оттолкнул от жены темнокожего фаната, который начал оправдываться, что его самого толкнули.

«Это моя жена — *** (держитесь подальше. — Прим. авт.)! — крикнул Хэнкс. — Сбивают с ног мою жену…»

Актер смерил обидчиков убийственным взглядом, а затем охранники проводили его в машину. Придя в себя, приставучие фанаты начали просить у Тома прощения, но уже было поздно извиняться. Видео с инцидентом опубликовало издание TMZ.

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