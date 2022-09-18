«Толстая бабка, которая за собой не следит»: Ларису Гузееву отругала Лена Миро

«Это же воздух, зефир, лепесток розы, самый лучший аромат и само совершенство! Женщина, которая в 50 лет сыграла девушку Бонда! Но даже про нее пишут, что она пострашнела и постарела. А что уж нам-то, не Моникам, не Беллуччам?» - сказала Гузеева.

Миро в своем ЖЖ заявила, что Белуччи давно уже некрасива, хотя по ней видно, что когда-то была привлекательной. А вот Гузеева, полагает блогер, хоть и была хороша собой, теперь окончательно потеряла признаки очарования.

«Только тот, кто смотрел «Жестокий романс», сможет, глядя на Гузееву, сказать: «Когда-то она была красива». Просто потому, что помнит ее в роли истеричной тупицы Огудаловой.

Тот, кто не смотрел, увидит обычную толстую бабку, которая за собой не следит», - написала Лена Миро.