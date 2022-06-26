Толпы людей, море белых роз: в Москве началось прощание с Юрием Шатуновым

В воскресенье, 26 июня, в Москве началось прощание с популярным певцом Юрием Шатуновым. В траурном зале Троекуровского кладбища собираются толпы людей. Почти все они несут белые розы - те самые цветы, о которых так много лет пел артист.
Ожидается, что после ритуала тело исполнителя кремируют.
Прощание с Юрием Шатуновым в Москве. Фото: Teleprogramma.pro
Напомним, Шатунов скоропостижно скончался из-за острой сердечной недостаточности. Он приехал на отдых к друзьям и неожиданно ему стало плохо.
Почему сердце не выдержало, друзья рассуждают по-разному. Одни считают, что виной всему частые туры и переезды. Другие допускают, что артист слишком близко к сердцу воспринимал конфликт с Андреем Разиным, с которым он судился за песни «Ласкового мая».
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