Толмацкий вмешался в скандал с наследством Градского

Напомним, что Наталья настаивает на своей правоте. По ее мнению, много лет назад Градский обманным путем заставил ее отца записать дом на себя.

Уже после смерти Александра Градского Наталья связывалась со старшим сыном музыканта Даниилом. Он заверил, что рассчитается с Натальей, однако своего слова не сдержал.

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