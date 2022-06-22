Толмацкий вмешался в скандал с наследством Градского

Музыкальный продюсер Александр Толмацкий в эфире программы «PRO-новости» заявил, что не верит сестре музыканта Наталье, которая обвинила ныне покойного родственника в присвоении в свое время дома ее отца.
«Да вы шутите что ли. У него достаточно имущества, поверьте. Просто некая двоюродная сестра решила похайпиться на ситуации».
Напомним, что Наталья настаивает на своей правоте. По ее мнению, много лет назад Градский обманным путем заставил ее отца записать дом на себя.
Уже после смерти Александра Градского Наталья связывалась со старшим сыном музыканта Даниилом. Он заверил, что рассчитается с Натальей, однако своего слова не сдержал.