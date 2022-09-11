«Только в Гомеле могут так»: Газманов не сдержал эмоций после концерта в Белоруссии

10 сентября Олег Газманов дал большой концерт в белорусском Гомеле. Несмотря на еще ослабленный после болезни иммунитет, певец не стал отменять выступление. Пусть с хрипотцой в голосе, но он все же вышел к поклонникам.

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То, как встретила его публика, впечатлило артиста. В частности, Газманова удивили заполненная трибуна, тогда как было холодно и шел дождь, и то, с какой синхронностью зрители ему аплодировали.

«Я хрипловато, но спел весь концерт и взял все положенные ноты. Удивительная здесь публика. Только в Гомеле без музыки и барабанов могут так синхронно и долго аплодировать на стадионе. Какой-то внутренний ритм и гармония всех объединили на этом концерте», — поделился исполнитель в личном блоге.

Ранее 71-летний Олег Газманов показал зарядку, которую ежедневно повторяет. По его словам, именно физические нагрузки помогают держаться в прекрасной форме.