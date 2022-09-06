«Он только сикухам интересен»: что говорил Разин перед смертью Шатунова

Как говорил Разин, ну кому интересен Шатунов без «Белых роз». «А споет — заплатит 890 тысяч долларов штрафа. Люди его возненавидят. Мне насрать на людей, которые любят Шатунова. Мне насрать на мое мнение. Люди, которые любят Разина, терпеть не могут Шатунова. Он только оскорбляет людей. Он только сикухам интересен. В истории его не будет, потому что я его стираю. Он пожалеет, что со мной затеял войну», — говорил Разин.

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Напомним, что Разин и Шатунов судились в последние годы жизни музыканта за творческое наследие «Ласкового мая». Это и подорвало здоровье музыканта.