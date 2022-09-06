«Он только сикухам интересен»: что говорил Разин перед смертью Шатунова

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграме» опубликовала запись, в которой продюсер Андрей Разин оскорбляет музыканта Юрия Шатунова.
«Шатунова перекрывают. Он больше петь не будет. Все, кто хочет услышать «Ласковый май», — только через меня. Ну обнаглел. Ни с кем не общается. С днем рождения не поздравляет. Умерла воспитательница — (нецензурное слово). Все, кто ему помогал, — все негодяи. Раз все нехорошие, то не пой наши песни. Пой свои».
Как говорил Разин, ну кому интересен Шатунов без «Белых роз». «А споет — заплатит 890 тысяч долларов штрафа. Люди его возненавидят. Мне насрать на людей, которые любят Шатунова. Мне насрать на мое мнение. Люди, которые любят Разина, терпеть не могут Шатунова. Он только оскорбляет людей. Он только сикухам интересен. В истории его не будет, потому что я его стираю. Он пожалеет, что со мной затеял войну», — говорил Разин.
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Напомним, что Разин и Шатунов судились в последние годы жизни музыканта за творческое наследие «Ласкового мая». Это и подорвало здоровье музыканта.