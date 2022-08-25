Только родила, а талия осиная: Мария Шарапова в брюках-кюлотах вышла на прогулку в Лос-Анджелесе

Мария Шарапова является одной из самых успешных теннисисток. Она экс-первая ракетка мира. Спортсменка вошла в историю как победительница пяти турниров Большого шлема. Она завершила карьеру несколько лет назад. Тогда многие решили, что звезда решила посвятить себя семье.
Она уже встречалась с британским бизнесменом Александром Гликсом. В декабре 2020 года у них состоялась помолвка.
Примечательно, что в этом году Мария поделилась радостной новостью. Она объявила о беременности. Теннисистка предпочитала регулярно появляться на публике. Она даже путешествовала. А этим летом спортсменка сообщила, что родила сына. Мальчик получил красивое имя Теодор. Пока лицо малыша она скрывает.
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После родов прошло почти два месяца. Иногда Мария делится кадрами с малышом. На этот раз теннисистка решила отправиться на прогулку. Она поделилась кадрами, на которых позировала в белой футболке и модных черных брюках-кюлотах. Свой лук спортсменка дополнила сланцами и белой поясной сумкой. Она продемонстрировала точеную фигуру.
Мария Шарапова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, что Шарапова уже вернулась в форму. Многие осыпали ее комплиментами. Она сразила подписчиков тем, как выглядит.
«Красивая такая», «Шикарно выглядишь», «Ого, какая стройная», «Ну что за прелесть», «Вот это молодая мамочка», «Брюки особенно крутые», — стали писать подписчики.
Мария Шарапова. Фото: соцсети звезды