Только родила, а талия осиная: Мария Шарапова в брюках-кюлотах вышла на прогулку в Лос-Анджелесе

Мария Шарапова является одной из самых успешных теннисисток. Она экс-первая ракетка мира. Спортсменка вошла в историю как победительница пяти турниров Большого шлема. Она завершила карьеру несколько лет назад. Тогда многие решили, что звезда решила посвятить себя семье.

Она уже встречалась с британским бизнесменом Александром Гликсом. В декабре 2020 года у них состоялась помолвка.