Только родила, а талия осиная: Мария Шарапова в брюках-кюлотах вышла на прогулку в Лос-Анджелесе

Знаменитая теннисистка этим летом стала мамой. Однако она в короткие сроки вернулась в форму.
Мария Шарапова

Мария Шарапова. Фото: соцсети звезды

Мария Шарапова является одной из самых успешных теннисисток. Она экс-первая ракетка мира. Спортсменка вошла в историю как победительница пяти турниров Большого шлема. Она завершила карьеру несколько лет назад. Тогда многие решили, что звезда решила посвятить себя семье.

Она уже встречалась с  британским бизнесменом Александром Гликсом. В декабре 2020 года у них состоялась помолвка.

Примечательно, что в этом году Мария поделилась радостной новостью. Она объявила о беременности. Теннисистка предпочитала регулярно появляться на публике. Она даже путешествовала. А этим летом спортсменка сообщила, что родила сына. Мальчик получил красивое имя Теодор. Пока лицо малыша она скрывает. 

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После родов прошло почти два месяца. Иногда Мария делится кадрами с малышом. На этот раз теннисистка решила отправиться на прогулку. Она поделилась кадрами, на которых позировала в белой футболке и модных черных брюках-кюлотах. Свой лук спортсменка дополнила сланцами и белой поясной сумкой. Она продемонстрировала точеную фигуру. 

Мария Шарапова. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, что Шарапова уже вернулась в форму. Многие осыпали ее комплиментами. Она сразила подписчиков тем, как выглядит.

«Красивая такая», «Шикарно выглядишь», «Ого, какая стройная», «Ну что за прелесть», «Вот это молодая мамочка», «Брюки особенно крутые», — стали писать подписчики.

Мария Шарапова. Фото: соцсети звезды

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