«Только при условии тюремного заключения»: Добровинский намерен засадить Успенскую за решетку

Любовь Успенская стала героиней скандального происшествия, в результате которого ей грозит тюремный срок. Звезда повела себя с соседями очень агрессивно, избив их трехмесячного щенка, а также заявилась на чужой участок и якобы начала рукоприкладство по отношению к другому, сидящему на цепи, животному.

Пострадавшая сторона написала на артистку заявление, и адвокат Александр Добровинский раскрыл детали дела. Взрослой собаке пришлось делать операцию из-за травм, нанесенных певицей.

«Все это видели дети. Они кричали, плакали, потому что на их глазах практически убивали собаку, с которой они росли», — подчеркнул Добровинский.

Детям пришлось работать с психологом.Теперь пострадавшие будут добиваться реального срока для Успенской. Поскольку на иное не согласны.

«Мы готовы примириться только при условии тюремного заключения Успенской», — заявил Добровинский Пятому каналу.