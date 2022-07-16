«Только одно твердит: «Какая я была плохая»: Савельева - об обиде на Казанову

Певица Саша Савельева в беседе с Яной Чуриковой заявила, что в каждом интервью с журналистами ее коллега Сати Казанова выставляет себя на первый план.
«Только одно твердит: «Какая же я была плохая», — и все. Фокус внимания смещает на себя. У каждого свое видение ситуации. У Сати такое видение. У нас был отличный состав».
При этом Савельева заметила, что продолжает дружить с Казановой. Подруга была у нее в гостях вскоре после появления в семье Савельевой ребенка.
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Ранее Сати Казанова отмечала, что была невыносима в группе «Фабрика». По ее словам, она постоянно устраивал скандалы и истерила. Особенно непросто у нее складывались отношения с Марией Алалыкиной, которая в итоге первой ушла из «Фабрики», приняв ислам и выйдя замуж.