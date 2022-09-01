«Только не туда»: Самойлова и Глюкоза отвели дочерей в школу

1 сентября звездная семья Джиган и Оксана Самойлова отвели своих дочерей Ариелу и Лею в пятый и второй класс соответственно. Многодетная мать-модель выложила в социальную сеть подборку идиллических фото и поздравила своих подписчиков с Днем знаний.
Но, несмотря на всю эту показную радость, Самойлова честно призналась, что по школьным годам она не тоскует.
«Если честно, я не знаю ни одного ребенка, который любил бы ходить в школу. Я бы даже сейчас, будучи взрослой, согласилась на что угодно, но только не туда», — написала под фото она.
Образцовая семья Джигана и Оксаны Самойловой 1 сентября. Фото: соцсети
Певица Глюкоза тоже отвела своих дочерей Лиду и Веру в храм знаний, а вот общей красивой фотографии с ними сделать не смогла: линейки девочек оказались в разное время.
«Признаюсь честно, стояла и немного растрогалась, что уже такие взрослые дочки у меня, — пишет артистка в социальной сети. — Поздравляю вас с Днем знаний, сил вам и терпения».
Глюкоза с младшей дочерью Верой. Фото: соцсети
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