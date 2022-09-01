«Только не туда»: Самойлова и Глюкоза отвели дочерей в школу

1 сентября звездная семья Джиган и Оксана Самойлова отвели своих дочерей Ариелу и Лею в пятый и второй класс соответственно. Многодетная мать-модель выложила в социальную сеть подборку идиллических фото и поздравила своих подписчиков с Днем знаний.

Но, несмотря на всю эту показную радость, Самойлова честно призналась, что по школьным годам она не тоскует.