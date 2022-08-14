Только на памперсы – 200 тысяч: сколько тратит Сябитова на свою внучку

В середине июля ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова стала впервые бабушкой. Дочка Ксения родила дочь Мирославу. У девочки двойное имя. Русское – гражданское, по документам, а мусульманское ей дали во время религиозного обряда, и его родственницы хранят в секрете.

Роза Сябитова рассказала, что еще до рождения внучки посчитала и поразилась, сколько денег необходимо тратить на маленького ребенка. Только на памперсы – 200 тысяч рублей. Поэтому они постарались сделать финансовую подушку.

Сейчас Сябитова тратит примерно 3 памперса за 4 часа общения с ребенком. И она всерьез задумалась над тем, чтобы купить марлю и использовать ее в качестве впитывающего материала.

Источник: prozvezd.info.