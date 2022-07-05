Только многоточие! Кошмал подтерла в соцсетях добрые слова о Добронравове из «Сватов», которого называла дедом

Анна Кошмал в одном из интервью призналась, что она не могла поверить своему счастью, когда ее пригласили сниматься в сериал «Сваты». Этот проект бесспорно стал народным хитом. Актриса получила роль внучки Ивана и Валюхи Будько. Ее экранным дедушкой стал Федор Добронравов, а бабушкой — Татьяна Кравченко.
В своем микроблоге совсем недавно Анна Кошмал публиковала совместно фото с Федором Добронравовым, сопроводив публикацию в соцсетях трогательными строчками.
Вот что писала актриса из «Сватов», сыгравшая Женю Ковалеву.
«Родного заботливого дедушки у меня никогда не было, так что Вселенная подарила мне деда Федю! Люблю очень! Буду сильно скучать!» — писала Кошмал, говоря о своей привязанности к Федору Добронравову.
Анна Кошмал подтерла в соцсетях добрые слова о Федоре Добронравове. Фото: личный архив
У многих на слуху история о том, как Анна Кошмал обиделась на коллег из сериала «Сваты». Камнем преткновения стали известные события. Украинская актриса дала понять, что не намерена поддерживать отношения с коллегами по сериалу. Кроме того, Кошмал подтерла добрые слова, которые она писала в адрес Добронравова.
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А ведь когда-то актриса называла Федора Викторовича своим дедом Федей. При этом удалять совместное фото с экранным дедушкой Иваном Будько она не стала, оставив под фото только многоточие.