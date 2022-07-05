Только многоточие! Кошмал подтерла в соцсетях добрые слова о Добронравове из «Сватов», которого называла дедом

Анна Кошмал в одном из интервью призналась, что она не могла поверить своему счастью, когда ее пригласили сниматься в сериал «Сваты». Этот проект бесспорно стал народным хитом. Актриса получила роль внучки Ивана и Валюхи Будько. Ее экранным дедушкой стал Федор Добронравов, а бабушкой — Татьяна Кравченко.

В своем микроблоге совсем недавно Анна Кошмал публиковала совместно фото с Федором Добронравовым, сопроводив публикацию в соцсетях трогательными строчками.

Вот что писала актриса из «Сватов», сыгравшая Женю Ковалеву.