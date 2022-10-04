«Только круглый идиот отдаст за него миллиард»: Худяков высмеял замок Пугачевой

На днях стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин* выставили на продажу свой замок, расположенный в подмосковной деревне Грязь. Элитную недвижимость звездное семейство оценило в один миллиард рублей.

По мнению Романа Худякова, особняк артистов не стоит таких денег, поскольку имеет весьма специфическую архитектуру. Экс-депутат отметил, что после отъезда хозяев за границу, коттедж, построенный с нарушениями, вполне может пойти под снос.