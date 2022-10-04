«Только круглый идиот отдаст за него миллиард»: Худяков высмеял замок Пугачевой

На днях стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин* выставили на продажу свой замок, расположенный в подмосковной деревне Грязь. Элитную недвижимость звездное семейство оценило в один миллиард рублей.
По мнению Романа Худякова, особняк артистов не стоит таких денег, поскольку имеет весьма специфическую архитектуру. Экс-депутат отметил, что после отъезда хозяев за границу, коттедж, построенный с нарушениями, вполне может пойти под снос.
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«Я никому не советую покупать этот безвкусный замок с гаркульями и скульптурой Бэтмена во дворе, потому что через некоторое время вполне может выясниться, что его пустят под бульдозеры. Только круглый идиот отдаст за него миллиард», — написал политик в соцсети.
Напомним, сейчас Пугачева и Галкин* находятся за границей. По слухам, супруги не планируют возвращаться.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.