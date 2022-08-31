«Только клиенты на это способны»: Малибу выдвинула версию гибели Кочервей

Подруга погибшей звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей, 32-летняя Олеся Малибу подробно рассказала о своих предположениях касательно смерти девушки. Она заявила, что подозреваемый по данному делу уже задержан. И это не друг погибшей и не случайный прохожий, а потребитель эскорт-услуг.

«Мое мнение — это клиент. Я просто знаю Настю. Естественно, это клиент — сто процентов. Ну нормальный человек разве пройдет мимо? Друзья, знакомые… Ну как так — увидеть, что человек умирает, и дальше пойти, поехать по своим делам? Ну это же странно», — поделилась мыслями Олеся в беседе с Teleprogramma.pro. «Я понимаю, что только клиенты на это способны, какие-нибудь уроды… Который снял себе девку, и ему плевать, как она там что. Нахлестал, я думаю, и выкинул. Не рассчитал, наверно, сил, а она еще пьяная была, сто процентов… Она же пила каждый день, реально, я ее трезвой не видела ни разу, сколько мы с ней дружили».

Малибу добавила, что они вместе с Кочервей работали в эскорте. И родители погибшей знали о ее заработках и проблемах с алкоголем.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Хотя официальные органы еще не подтвердили, что подозреваемый задержан, Олеся считает, что заведенная по этому делу статья «Причинение смерти по неосторожности» вменяется кому-то конкретному.

«Да, это наша инсайдерская информация, потому что сейчас следователи ничего не разглашают — ведется следствие, и от них никакой информации нет», — прокомментировала Малибу.

Напомним, 13 августа тело Анастасии Кочервей было найдено в одной из рек Санкт-Петербурга. За несколько дней до этого девушка пропала из поля зрения друзей и родственников.