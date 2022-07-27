«Он того же поля ягода, что и некий Моргенштерн*»: Певцов повторно оскорбил Киркорова

Как заметил Певцов, Киркоров ведет определенную игру, чем взять публику. По его словам, музыканту перьев не хватает, поэтому он решил поиграться в сатанизм. Певцов считает, что Киркоров не один такой на эстраде. Просто он наиболее кричащий и яркий, сообщает «АиФ».

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Ранее Дмитрий Певцов назвал Киркорова мерзостью. Он заявил, что таким музыкантам не место на российской эстраде и предпринимал попытки сорвать концерты поп-короля в Крыму.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.