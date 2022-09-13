«Тогда я поверю в дедолларизацию»: Садальский объяснил, как избавиться от валюты

Актер Станислав Садальский, как и многие россияне, следит за судьбой доллара в России и мире. Он поддерживает предложение президента страны в намерении уйти от американской валюты и пользоваться национальными банкнотами при расчетах. Но Садальский видит один нюанс, который пока мешает достичь в этом успеха.

«Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации… Вот когда чиновники, их супруги, родственники поменяют свои доллары на рубли, вот тогда я поверю в дедолларизацию.. А вы?» - написал артист у себя в Telegram.

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К слову, в настоящее время дедолларизацию в полной мере ощущают валютные вкладчики, которые открыли счета после 9 марта. Им вместо долларов и евро выдают рубли. Продажа указанных банкнот также ограничена.