«Тогда это было новое свежее явление»: Агутин объяснил, чем всех покорил «Ласковый май»

Отметим, что 30 сентября 1988 году «Ласковый май» начал большой всесоюзный тур. На первом же концерте стало ясно, что в зале в основном дети и подростки. Они пришли на концерт без родителей. Невиданное доселе зрелище для советской эстрады.

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Напомним, что одно время по стране гастролировали одновременно 67 групп «Ласковый май». Продюсер Андрей Разин провернул самую крупную аферу в мире шоу-бизнеса времен Советского Союза.