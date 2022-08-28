«Тогда это было новое свежее явление»: Агутин объяснил, чем всех покорил «Ласковый май»

Музыкант Леонид Агутин в фильме «Ласковый май и Юрий Шатунов. Лекарство для страны», объяснил, почему группа стала неимоверно знаменита в СССР.
«Тогда это было новое свежее явление. Изголодавшиеся по свободе советские дети говорили: «Вот что я хочу слышать, то и буду, ходя на концерты». Это, конечно, всех и покорило».
Отметим, что 30 сентября 1988 году «Ласковый май» начал большой всесоюзный тур. На первом же концерте стало ясно, что в зале в основном дети и подростки. Они пришли на концерт без родителей. Невиданное доселе зрелище для советской эстрады.
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Напомним, что одно время по стране гастролировали одновременно 67 групп «Ласковый май». Продюсер Андрей Разин провернул самую крупную аферу в мире шоу-бизнеса времен Советского Союза.