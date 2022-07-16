«Тогда его гастроли и заработки сойдут на нет»: в отношении Галкина выступили с неожиданной инициативой

Депутат Роман Худяков продолжает пылкие высказывания в адрес Максима Галкина. На этот раз политик выступил с инициативой, которая, в случае воплощения в жизнь, кардинально изменит привычный уклад жизни артиста.

«Я считаю, что нужно признать Галкина пожизненно нежелательным лицом в России. Он и сам уже не вернется, хотя и обещает», — считает Худяков.

По мнению госдеятеля, когда артист не сможет въехать в Россию по понятным причинам, его концертная деятельность перестанет интересовать иностранную публику.

«Когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России, и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет», — поделился депутат в соцсетях.

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Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Максим Галкин, если когда-нибудь надумает вернуться в Россию, не должен получить шанса появиться на российском телевидении.