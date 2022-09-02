Тодоренко подала в суд на молодую писательницу, которая помогала ей с выпуском детской книги

История началась в 2019 году, когда Мишина обратилась к Тодоренко с предложением о написании детской книги. Как считает Мишина, Тодоренко хотела присвоить авторство себе.

Менеджер Тодоренко на каком-то этапе объявил, что сотрудничество будет приостановлено. Мишина рассказала об этой истории своим подписчикам. В итоге спустя восемь месяцев Тодоренко обратилась в суд, чтобы защитить свою честь и достоинство, сообщает Mash.

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Напомним, что Регина Тодоренко — жена музыканта Влада Топалова. У них двое общих детей.