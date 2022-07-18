Тодоренко отдала миллион рублей, чтобы ее младший сын был гражданином Канады

Сколько бы ни жаловались отечественные звезды на трудности своего заработка, позволить они себе могут такие вещи, которые даже не снились обычным людям.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Например, Регина Тодоренко отвалила около одного миллиона рублей для того, чтобы ее второй малыш по имени Мир появился на свет в Канаде и, соответственно, автоматически получил гражданство этой страны.

Отметим, что в миллион рублей входит целый комплекс услуг для состоятельных людей: от записи в роддом до получения визы. Дорога телеведущей, ее мужа Влада Топалова и первого сына Майкла до страны, а также проживание в Канаде в эти деньги не включены.

Источник: КП.