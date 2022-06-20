Точный срок: беременная Юлия Ефременкова из «Дома-2» обнажила животик в ванной

Бывшая ведущая и экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова находится в прекрасном ожидании малыша. Звезда телестройки всячески подчеркивает, что это ее первая беременность в 35-летнем возрасте.

Юлия Ефременкова ждет ребенка от своего избранника Мондезира. Для обоих влюбленных будущий малыш — первенец.

Пара с трепетом ждет появление наследника на свет. Мондезир сопровождает Юлию Ефременкову на УЗИ. Очередной скрининг она прошла в этот понедельник. На сроке ровно пять месяцев.