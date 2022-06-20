Точный срок: беременная Юлия Ефременкова из «Дома-2» обнажила животик в ванной

Бывшая ведущая и экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова находится в прекрасном ожидании малыша. Звезда телестройки всячески подчеркивает, что это ее первая беременность в 35-летнем возрасте.
Юлия Ефременкова ждет ребенка от своего избранника Мондезира. Для обоих влюбленных будущий малыш — первенец.
Пара с трепетом ждет появление наследника на свет. Мондезир сопровождает Юлию Ефременкову на УЗИ. Очередной скрининг она прошла в этот понедельник. На сроке ровно пять месяцев.
«На календаре 20 июня, а нам тем временем пять месяцев», — сообщила в микроблоге Юлия Ефременкова.
На видео, которым будущая мама поделилась в микроблоге, она предстала в ванной, засветив довольно объемный для этого срока животик.
Юлия Ефременкова призналась, что волнуется перед скринингом. На нем будет определен пол малыша. Врач передаст будущим родителям конверт, который они вскроют на предстоящем гендер-пати.
«Я проснулась в пять утра и не могла уснуть из-за приятного волнения. Сегодня мы едем на очередной скрининг и увидимся с нашим маленьким пупсиком», — добавила Юлия Ефременкова.
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