«Точно турок? Одет как обычный русский мужик»: Мерьем Узерли подловила отца в носках и резиновых тапках на диване

Мерьем Узерли вместе с дочками Ларой и Лили навестила своих родителей. И повод был важный - день рождения отца актрисы из турецкого сериала «Великолепный век». Мерьем поделилась в своем микроблоге редкими семейными кадрами, показав, как сейчас выглядят ее родители.

Если отец актрисы Хюссейн похож на великана со своим могучим ростом и и шириной плеч, то его жена Урсула - миниатюрная блондинка.

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