«Точно турок? Одет как обычный русский мужик»: Мерьем Узерли подловила отца в носках и резиновых тапках на диване

Мерьем Узерли вместе с дочками Ларой и Лили навестила своих родителей. И повод был важный - день рождения отца актрисы из турецкого сериала «Великолепный век». Мерьем поделилась в своем микроблоге редкими семейными кадрами, показав, как сейчас выглядят ее родители.
Если отец актрисы Хюссейн похож на великана со своим могучим ростом и и шириной плеч, то его жена Урсула - миниатюрная блондинка.
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Мерьем Узерли с дочками Ларой и Лили, мамой Урсулой и отцом Хюссейном. Фото: личный архив
Мерьем Узерли в гостях у мамы Урсулы и отца Хюссейна. Фото: личный архив
Мерьем Узерли подловила своего отца-именинника на диване в самом простом домашнем облачении. Хюссейн позировал с женой и внучками в расслабленной обстановке своего уютного жилища. Отец актрисы покрасовался в растянутой футболке, шортах, носках, которые он натянул до щиколоток и резиновых тапках.
«Точно турок? Одет как обычный русский мужик», «Тапки поверх носков! Серьезно?», «Похоже, что мужчины везде одинаковые, еще сандалий не хватает! Был бы простой русский турист», «Так прикольно!» - шутят фолловеры.