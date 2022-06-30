«Точно снова встретитесь с Валюхой»: Татьяна Кравченко — про новый сезон «Сватов»

Актриса Татьяна Кравченко многим обязана сериалу «Сваты», прославившему ее на всем постсоветском пространстве. В комедии она сыграла главную героиню Валентину Будько, которая очень быстро стала любимицей телезрителей.

Последний, седьмой сезон вышел на экраны в 2021 году. И телезрители сразу же стали ждать новостей о продолжении комедии. И сама Кравченко не стала делать из этого тайны, объявив, что восьмому сезону быть. Об этом она говорила еще в интервью сайту «Аргументы.ru».

«Спрашиваешь, когда выход нового сезона «Сватов»? Точно сказать не могу… Только прокатчики знают. Но точно вы снова встретитесь и с Валюхой, и с Митяем, и с Иваном Степановичем, и с четой Ковалевых! Ждите! Вот как-то так…» — обещала звезда.

Так и вышло. На днях стало известно, что съемки нового сезона «Сватов» начнутся в этом году. На экраны его обещают выпустить через год.