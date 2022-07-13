«Точно нет!»: в Следственном комитете Ростова не нашли уголовного дела на Галкина

Экс-депутат Роман Худяков сообщил в соцсетях, что на Максима Галкина завели уголовное дело. Причина — в ложных высказываниях юмориста относительно родной армии.

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Как пишет Woman.ru, с самого утра из-за этого в Следственном комитете по Ростовской области обрывались телефоны, поклонники и журналисты спешили уточнить, правда ли это.

«У нас такого дела нет! Непонятно, откуда пошла эта информация, но никаких материалов по данному делу к нам из полиции не поступало. Возможно, нужно у них спрашивать. У нас дела на Максима Галкина точно нет», — ответили в пресс-службе ростовского Следкома.

Отметим, что сам Максим Галкин после этого написал в своем телеграме, что про него в СМИ стали много писать лжи, но конкретно данную тему не прокомментировал, оставив вопрос открытым для своих подписчиков.