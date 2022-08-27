«Точно не «по залету», для многих это неожиданность»: стало известно, почему Прилучный так быстро женился на Брутян

Похититель женских сердец Павел Прилучный вновь несвободен. В минувший четверг, 25 августа, главный «мажор» страны и 26-летняя Зепюр Брутян сыграли роскошную свадьбу в Подмосковье. По примерным подсчетам она обошлась актеру в 15 млн рублей.
Супругами Павел и Зепюр стали еще в мае. Они украдкой расписались в одном из московских ЗАГСов и улетели на Маврикий. Позже, как стало известно накануне, обвенчались в Армении. А встречаться пара начала буквально в начале этого года.
«Женились они точно не «по залету». Невеста из хорошей семьи, которая уважает и чтит армянские традиции. Для многих это неожиданность, но их девушки даже в Москве до сих пор выходят замуж девственницами. На 100 процентов уверен, что так было и в этом случае. Именно поэтому Паша так быстро женился. И поэтому будет особенно ценить свою супругу, для которой он стал первым мужчиной», - рассказал «Комсомольской правде» друг Прилучного.
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Напомним, познакомились Прилучный и Брутян на съемках сериала «В клетке» в 2019 году.