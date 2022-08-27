«Точно не «по залету», для многих это неожиданность»: стало известно, почему Прилучный так быстро женился на Брутян

Похититель женских сердец Павел Прилучный вновь несвободен. В минувший четверг, 25 августа, главный «мажор» страны и 26-летняя Зепюр Брутян сыграли роскошную свадьбу в Подмосковье. По примерным подсчетам она обошлась актеру в 15 млн рублей.

Супругами Павел и Зепюр стали еще в мае. Они украдкой расписались в одном из московских ЗАГСов и улетели на Маврикий. Позже, как стало известно накануне, обвенчались в Армении. А встречаться пара начала буквально в начале этого года.