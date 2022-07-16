ТНТ обнародовал скрины переписки с мошенниками, заманивавшими девушек под видом кастинга на шоу «Холостяк»

Накануне в Сети распространилась информация о старте кастинга в популярный проект телеканала ТНТ «Холостяк».

Девушек, желающих участвовать в отборе, просили подъехать к метро «Медведково», откуда им был обещан трансфер до некого места, адрес которого не указывался.

Служба безопасности телеканала ТНТ моментально отреагировала на эти объявления в Сети. Под видом желающих принять участие в так называемом кастинге, сотрудники вступили в переписку с организаторами мероприятия.

Выяснилось, что девушек зазывали на закрытую вечеринку, просили взять с собой паспорт. При этом уточнялось, что самого героя-холостяка на пати не будет.