ТНТ обнародовал скрины переписки с мошенниками, заманивавшими девушек под видом кастинга на шоу «Холостяк»

Накануне в Сети распространилась информация о старте кастинга в популярный проект телеканала ТНТ «Холостяк».
Девушек, желающих участвовать в отборе, просили подъехать к метро «Медведково», откуда им был обещан трансфер до некого места, адрес которого не указывался.
Служба безопасности телеканала ТНТ моментально отреагировала на эти объявления в Сети. Под видом желающих принять участие в так называемом кастинге, сотрудники вступили в переписку с организаторами мероприятия.
Выяснилось, что девушек зазывали на закрытую вечеринку, просили взять с собой паспорт. При этом уточнялось, что самого героя-холостяка на пати не будет.
Так выглядело объявление мошенников. Фото: скрин предоставлен ТНТ
Сотрудники службы безопасности ТНТ вызвали полицию и вместе с сотрудниками силового ведомства отправились по указанному маршруту.
На мошенников подали заявление. Сейчас полиция проводит проверку, чтобы выяснить, куда и зачем планировали отвезти девушек под видом кастинга для шоу «Холостяк».
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Скрин переписки службы безопасности ТНТ с мошенниками. Фото: скрин предоставлен ТНТ
Телеканал ТНТ предупреждает - официальная информация обо всех проектах и кастингах размещается только на официальном сайте канала. Кроме того, кастинги проходят абсолютно бесплатно, без нарушений личных прав и границ людей.