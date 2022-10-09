Ткнула пальцем прямо в «ложбинку греха»: Бузова вывалила в Сеть тайные кадры

Тут психологом не нужно быть, чтобы понять один момент: чем более одиноко чувствует себя женщина, тем более раскованное поведение демонстрирует в социальных сетях. Показывая свои прелести, дамы усиленно подают сигнал, чтобы на них обратили внимание.

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Именно так ведет себя Ольга Бузова – от ее ягодиц и груди устали даже самые преданные подписчики. Но артистка не унимается, продолжая делать упор на посты с клубничкой.

На сей раз Ольга Бузова решила потешить своих фолловеров кадрами с открытой зоной декольте, которую французы красиво называют «ложбинкой греха». Тыкая в нее пальцем, она поманила своих поклонников в сторону своих ягодок.

Как считаете, трюк у Бузовой удался? Или все-таки эти кадры должны остаться тайными?