Типичное поведение женщины в положении: Собчак усилила слухи о беременности

Не так давно Ксения Собчак спровоцировала слухи о беременности, представ в свете с внушительным животиком. Впрочем, ведущая уже не раз светилась в хрониках именно на эту тему, но ребенок у нее по-прежнему один — сын Платон от Максима Виторгана.

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Тем не менее Ксения Собчак вновь заставила говорить фолловеров о своей предполагаемой беременности. В настоящий момент ведущая отдыхает в Турции.

И ее влог оттуда озадачил многих. Жена Константина Богомолова барагозила нечто несвойственное для нее, называя место своей дислокации «лежбищем котиков» и хвастаясь тем, что она ничего не делает, и ей ни капельки за это не стыдно.

Многие фолловеры заметили, что так рассуждают и ведут себя беременные женщины. К тому же живот Собчак не показала.