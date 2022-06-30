«Типаж Валеры»: поклонники Таты Блюменкранц удивлены сходству ее нынешнего избранника с бывшим мужем

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц не так давно объявила о своем новом романе и показала избранника.
Тогда ее поклонники решили, что молодой человек — копия певца Михаила Круга.
Теперь же появилась новая версия. Фанаты Таты Блюменкранц разглядели в ее нынешнем возлюбленном черты Валеры Блюменкранца, бывшего мужа Таты и отца ее дочери Бетти.
Девочка, кстати, сейчас гостит у папы в Санкт-Петербурге. А Тата Блюменкранц, пользуясь отсутствием дочери, проводит время со своим бойфрендом.
В микроблоге она поделилась новым снимком с ним.
Тата Блюменкранц и ее избранник. Фото: соцсети
«Левая и правая палочка Twix», — подписала кадр с избранником Тата Блюменкранц.
Поклонники в комментариях заявили, что молодой человек Таты напоминает им по типажу Валеру Блюменкранца.
«Красивая пара! Будьте счастливы», «Просто типаж Валерки», «На бывшего Таты похож», — высказались в Сети.
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