«Типаж Валеры»: поклонники Таты Блюменкранц удивлены сходству ее нынешнего избранника с бывшим мужем

Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц счастлива в новых отношениях.
Тата Блюменкранц

Тата Блюменкранц. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц не так давно объявила о своем новом романе и показала избранника.

Тогда ее поклонники решили, что молодой человек — копия певца Михаила Круга.

Теперь же появилась новая версия. Фанаты Таты Блюменкранц разглядели в ее нынешнем возлюбленном черты Валеры Блюменкранца, бывшего мужа Таты и отца ее дочери Бетти.

Девочка, кстати, сейчас гостит у папы в Санкт-Петербурге. А Тата Блюменкранц, пользуясь отсутствием дочери, проводит время со своим бойфрендом.

В микроблоге она поделилась новым снимком с ним.

Тата Блюменкранц и ее избранник. Фото: соцсети

«Левая и правая палочка Twix», — подписала кадр с избранником Тата Блюменкранц.

Поклонники в комментариях заявили, что молодой человек Таты напоминает им по типажу Валеру Блюменкранца.

«Красивая пара! Будьте счастливы», «Просто типаж Валерки», «На бывшего Таты похож», — высказались в Сети.

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