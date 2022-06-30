«Типаж Валеры»: поклонники Таты Блюменкранц удивлены сходству ее нынешнего избранника с бывшим мужем

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц не так давно объявила о своем новом романе и показала избранника.

Тогда ее поклонники решили, что молодой человек — копия певца Михаила Круга.

Теперь же появилась новая версия. Фанаты Таты Блюменкранц разглядели в ее нынешнем возлюбленном черты Валеры Блюменкранца, бывшего мужа Таты и отца ее дочери Бетти.

Девочка, кстати, сейчас гостит у папы в Санкт-Петербурге. А Тата Блюменкранц, пользуясь отсутствием дочери, проводит время со своим бойфрендом.

В микроблоге она поделилась новым снимком с ним.