Типа леди: Ольга Бузова устроила на улице дефиле с прической, как у Меган Маркл

Ольга Бузова примерила Х-силуэтное платье в стиле Диора.
Меган Маркл.

Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Знаменитую прическу герцогини Сассекской Меган Маркл тщательно продумывали лучшие бьюти-специалисты. Им было важно, чтобы жена принца Гарри выглядела максимально элегантно, но при этом приближенно к народу и просто.

Именно поэтому волосы у Меган Маркл собирают сзади внизу, а спереди выпускают пару прядей — и строго, и с долей озорства, и очень женственно.

Ольга Бузова повторила знаковую укладку герцогини, примерив также платье в стиле Диора Х-силуэта с подчеркнутой талией. В таком виде ведущая устроила дефиле на улице.

Как вам такой образ Ольги Бузовой?

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