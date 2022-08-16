Типа леди: Ольга Бузова устроила на улице дефиле с прической, как у Меган Маркл

Знаменитую прическу герцогини Сассекской Меган Маркл тщательно продумывали лучшие бьюти-специалисты. Им было важно, чтобы жена принца Гарри выглядела максимально элегантно, но при этом приближенно к народу и просто.

Именно поэтому волосы у Меган Маркл собирают сзади внизу, а спереди выпускают пару прядей — и строго, и с долей озорства, и очень женственно.

Ольга Бузова повторила знаковую укладку герцогини, примерив также платье в стиле Диора Х-силуэта с подчеркнутой талией. В таком виде ведущая устроила дефиле на улице.