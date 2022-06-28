Тину Канделаки с детьми и мужем внесли в санкционный список США

Тина Канделаки оказалась под западными санкциями. Телезвезду вместе с мужем Василием Бровко, а также дочкой Меланией Кондрахиной и сыном Леонтием Кондрахиным занесли в черные списки в Соединенных Штатах Америки.

«Приятно оказаться в ряду достойных людей, которые не сдают своих и умеют отделять зерна от плевел», — написала Тина в своем Telegram-канале.

Канделаки заявила, что по-прежнему сочувствует тем, кто решил уехать из России, а также тем, кто пытается «усидеть на двух стульях».

Звезда не скрыла, что считает людей, оказавшихся с ней в одном списке, честными и достойными. Грузинская журналистка добавила, что считает своей родиной Россию. И ее муж с наследниками — тоже.

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