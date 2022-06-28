Тимати предложили жениться на новой пассии

Тимати всегда старался скрывать свою личную жизнь от любопытных глаз, однако с недавнего времени стал делать исключения.
Рэпер наслаждается новым романом с моделью Валентиной Ивановой и активно демонстрирует совместные фото с возлюбленной в соцсетях.
На днях музыкант опубликовал серию снимков, сделанных во время путешествия на Миконос. На них Валентина позировала в пестром мини-платье, а Тимати — в светлых брюках, шляпе и черно-желтой рубашке.
«Эти двое», — лаконично подписал пост рэпер.
Пользователи засыпали пару комплиментами.
«Девушка просто копия Ирины Шейк»; «Потрясающие»; «Ждем свадьбу? Мне кажется, тут все серьезно»; «Идеальная пара»; «Женись! Такую красотку быстро уведут», — высказались они.
Напомним, официально Тимати ни разу не был женат. При этом, у рэпера есть двое детей: дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.
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