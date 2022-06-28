Тимати предложили жениться на новой пассии

Тимати всегда старался скрывать свою личную жизнь от любопытных глаз, однако с недавнего времени стал делать исключения.

Рэпер наслаждается новым романом с моделью Валентиной Ивановой и активно демонстрирует совместные фото с возлюбленной в соцсетях.

На днях музыкант опубликовал серию снимков, сделанных во время путешествия на Миконос. На них Валентина позировала в пестром мини-платье, а Тимати — в светлых брюках, шляпе и черно-желтой рубашке.

«Эти двое», — лаконично подписал пост рэпер.