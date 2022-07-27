Тимати получил красивый комплимент от своей девушки-модели

Она разместила в соцсетях снимок с музыкантом, который подписала всего двумя словами: «Мой красивый!»

Любопытно, что Валентина Иванова достаточно часто публикует откровенные фотографии в соцсетях. Однако этот факт не очень смущает Тимати. Судя по всему, он не против этого.

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Напомним, что у Тимати есть двое детей от моделей. Ранее он жил с Аленой Шишковой, а затем — с Анастасией Решетовой. У рэпера и сейчас с бывшими любимыми нормальные отношения.