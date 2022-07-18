Тимати носит керамические виниры: врач-стоматолог раскрыл секрет рэпера

Врач-стоматолог Владимир Лосев проанализировал белоснежные улыбки звезд и рассказал, у кого из знаменитостей свои зубы, а кто воспользовался достижениями медицины.
По мнению Владимира Лосева, виниры установлены у Ольги Бузовой, Тимати, Анастасии Костенко, Давида Манукяна и других селебрити.
Кстати, первые двое предпочитают не обсуждать, почему их зубы столько идеальны и белы. Но врач-стоматолог утверждает, что для него факт установки виниров у Бузовой и Тимати слишком очевиден.
«В зависимости от степени инвазивности можно убирать конкретные дефекты и менять цвет как у Бузовой, минимальная инвазивность у Костенко — чуть шире зона охвата, больше материала, у Манукяна — вся линия улыбки. У Тимати керамические виниры на всю зону улыбки с золотыми вставками и скайсами на нижней челюсти», - прокомментировал стоматолог Владимир Лосев.
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По материалам «СтарХит».