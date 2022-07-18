Тимати носит керамические виниры: врач-стоматолог раскрыл секрет рэпера

Врач-стоматолог Владимир Лосев проанализировал белоснежные улыбки звезд и рассказал, у кого из знаменитостей свои зубы, а кто воспользовался достижениями медицины.

По мнению Владимира Лосева, виниры установлены у Ольги Бузовой, Тимати, Анастасии Костенко, Давида Манукяна и других селебрити.

Кстати, первые двое предпочитают не обсуждать, почему их зубы столько идеальны и белы. Но врач-стоматолог утверждает, что для него факт установки виниров у Бузовой и Тимати слишком очевиден.