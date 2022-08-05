Тимати назвал единственную возлюбленную, которая разбирается в искусстве

По словам Тимати, у него есть несколько друзей из старшего поколения, у которых, к примеру, висит Шагал в гостиной. Однако их фамилии ничего никому не скажут, сообщает telegra.ph.

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Напомним, что Тимати собирает медведей Bearbrick. Про себя он любит говорить, что у него вкус токийского хайпбиста.