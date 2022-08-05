Тимати назвал единственную возлюбленную, которая разбирается в искусстве

Рэпер Тимати заявил, что ему не с кем обсудить искусство, в котором он сам большой знаток.
«Девушки в нем не понимают, разве что Настя Решетова — она провела со мной много времени и начала разбираться, сейчас неплохо шарит, кто есть кто, почем и где достать».
По словам Тимати, у него есть несколько друзей из старшего поколения, у которых, к примеру, висит Шагал в гостиной. Однако их фамилии ничего никому не скажут, сообщает telegra.ph.
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Напомним, что Тимати собирает медведей Bearbrick. Про себя он любит говорить, что у него вкус токийского хайпбиста.