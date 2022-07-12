Тилль Линдеманн оскорбил Лободу: «Женщина, которая переборщила с пластикой»

Выяснилось, что Светлана Лобода долго водила своих поклонников за нос, старательно возводя вокруг себя сказочный замок про роман с Тиллем Линдеманном.

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Оказалось, что никакого романа с немецким музыкантом у нее не было. А рокер всего лишь выпонял условия контракта, согласно которому периодически встречался (в обычном понимании слова) с певицей и позволял себя фотографировать папарацци. Стоило это Лободе 150 тысяч евро за каждый визит Линдеманна.

Этими фактами поделились журналистка Алена Жигалова, а потом вслед за ней и продюсер Кирилл Чибисов.

Согласившись за деньги фотографироваться с блондинкой, Линдеманн не очень даже понимал, зачем это нужно.

«Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, «переборщила с пластикой», — рассказал продюсер корреспонденту КП.

По его словам, на самом деле Лобода родила дочь Тильду от женатого любовника, который бросил ее беременной.

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