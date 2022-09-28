«Тилька зашла»: Лобода впервые за долгое время выложила фото с младшей дочкой

Светлана Лобода уже давно стала популярной исполнительницей. Раньше она жила в Москве и не пропускала громких премий, фестивалей.

Однако еще в прошлом году она призналась, что перевезла дочек, Евангелину и Тильду в Европу. Артистка также не скрывает, что у нее есть возлюбленный, а вот его личность она хранит в тайне.