«Тилька зашла»: Лобода впервые за долгое время выложила фото с младшей дочкой

Светлана Лобода уже давно стала популярной исполнительницей. Раньше она жила в Москве и не пропускала громких премий, фестивалей.
Однако еще в прошлом году она призналась, что перевезла дочек, Евангелину и Тильду в Европу. Артистка также не скрывает, что у нее есть возлюбленный, а вот его личность она хранит в тайне.
Не так давно Лобода заявила, что больше в Россию не приедет. Она перевезла семью в Латвию. А с недавних пор певица гастролирует. В скором времени она приедет с концертами в США. Пока целыми днями артистка посвящает репетициям. При этом она старается уделять время детям.
На этот раз Светлана выложила трогательное фото. Она запечатлелась с младшей дочкой Тильдой. Девочка крепко обняла свою маму. Она предстала в серых джинсах, алой толстовке и шапке бини. Певица была в лосинах и топе. Она поцеловала свою наследницу.
«Мама готовит новую программу для туров, Тилька зашла отдать немного своего тепла мамочке», – написала звезда.
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Светлана Лобода с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным кадром. К слову, имя отца девочки Лобода продолжает скрывать. Но в интервью не так давно она призналась, что малышку на самом деле зовут Матильда. Однако певица предпочитает называть ее более ласково Тильда.