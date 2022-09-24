Тигран Кеосаян: «Пацана нет, я потерял родственника»

Муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян не может смириться со смертью коллеги Сергея Пускепалиса. Режиссер съездил в Ярославль, где проходило прощание с артистом.

«Он пацан. Я приехал в Ярославль, а пацана нет. Когда ехал обратно, то подумал, что слезы наворачиваются. Потерял родственника. Ехал я и думал, сколько же мы с тобой недоснимали, недошутили...», - заявил режиссер на своем канале «Кеосаян Daily».

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Сергей Пускепалис стал жертвой страшного ДТП. Машина, в которой находился актер, вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. К сожалению, шансов выжить у артиста не было.