«Тетя 45+»: Дарье Пынзарь из «Дома-2» устроили разнос из-за состарившего ее макияжа

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь никого не оставляет равнодушным. Подписчики считают своим долгом указать Дарье на ее промахи. То им не нравится ее прическа, то наряд, то макияж.
На этот раз Дарья Пынзарь поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлела фрагмент сбора на свадьбу подруги.
Сначала Дарья Пынзарь предстала в кадре в белом топике, без прически и макияжа. А затем показала перевоплощение. Она — в наряде с глубоким декольте, с красиво уложенными волосами и вечерним мейком.
«Преображение», — подписала видео Дарья Пынзарь.
Подписчики Дарьи Пынзарь признались, что разочарованы ее преображением. В естественном виде она нравилась им гораздо больше. По мнению фолловеров Дарьи Пынзарь, макияж превратил ее в возрастную даму.
«До лучше», «Без макияжа лучше!», «Тетя 45+. Господи, неужели никто не скажет ей об этом», «Из серии когда без мейка лучше, моложе», «Макияж очень состарил. До было лучше», — высказались в Сети.
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