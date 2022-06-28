«Тетя 45+»: Дарье Пынзарь из «Дома-2» устроили разнос из-за состарившего ее макияжа

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь никого не оставляет равнодушным. Подписчики считают своим долгом указать Дарье на ее промахи. То им не нравится ее прическа, то наряд, то макияж.

На этот раз Дарья Пынзарь поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлела фрагмент сбора на свадьбу подруги.

Сначала Дарья Пынзарь предстала в кадре в белом топике, без прически и макияжа. А затем показала перевоплощение. Она — в наряде с глубоким декольте, с красиво уложенными волосами и вечерним мейком.