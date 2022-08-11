Тесемки вот-вот лопнут: Каролина Севастьянова не прикрыла кружевное нижнее белье под тряпицей

27-летняя гимнастка Каролина Севастьянова, обосновавшаяся в Монако, на днях отметила пятилетие своих отношений с бойфрендом. Пара отправилась в Портофино, чтобы провести этот особенный день там.

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Для празднования Севастьянова облачилась в черно-белый наряд. Платье-тряпица на тонюсеньких бретелях из белого шелка оказалось настолько воздушным, что приоткрыло на обозрение всем ее нижнее белье из черного кружева. Бюстгальтер, к слову, тоже оказался на тесемках, которые Каролина повязала за шею.