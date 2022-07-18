Тесемки так и вьются: Каролина Севастьянова в мини-бикини блеснула идеальной фигурой

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова общается с поклонниками в Сети и не раз признавалась, что многомесячный отдых в Монако ей еще не надоел. Красотка только и делает, что загорает и купается, уже от солнца выгорели волосы, а загар стал шоколадным, но гимнастка не хочет прерывать отпуск.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Отправляясь в очередной раз на пляж, Севастьянова запечатлела себя в бикини перед выходом на берег. Каролина скинула с себя накидку и осталась в одном бикини трендового фасона – с длинными тесемками, овивающими ее тонкую талию. Красотка с удовольствием показывает свою идеальную фигуру в купальнике, получая в ответ от поклонников шквал комплиментов.